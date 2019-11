Nuova vita per i 'Fratelli d'Italia' a Foggia, ex leghisti e forzisti pronti a rafforzare il partito. "Emiliano? Ha già perso"

Nuova vita per i Fratelli d'Italia, anche a Foggia. Con la fusione ufficiale del partito di Raffaele Fitto, Direzione Italia, a quello di Giorgia Meloni, al via la nuova strutturazione sui territori. Già nei giorni scorsi si erano provveduti a nominare Franco Di Giuseppe (ex DI) e Giandonato La Salandra (già segretario provinciale FdI) co-coordinatori del partito, che si affiancheranno vicendevolmente. Quindi si sta provvedendo ad ufficializzare ulteriori nomine nei Comuni. Erminia Roberto è la nuova responsabile provinciale Donne. L'assemblea provinciale sarà costituita da 80 persone, l'esecutivo da 21.

Oggi conferenza stampa anche per annunciare la conferenza programmatica che si terrà a Foggia, alla Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte, il prossimo martedì 19 novembre: si tratta della prima delle conferenze, che si terranno in tutte le province, per poi giungere a quella regionale (1 o 9 dicembre) alla presenza della stessa Meloni, dalla quale verosimilmente verrà fuori anche il candidato presidente del partito alle regionali 2020.

Il braccio di ferro con la Lega non è ancora terminato, pare. Anche se la candidatura, questo appare certo, sarà unitaria. Per i FdI la figura più forte resta quella di Raffaele Fitto.

Nel frattempo il partito annuncia di aver aperto le porte a numerosi amministratori, riuscendo a fare incetta anche di delusi della Lega. In procinto di assumere una carica dirigenziale per la sezione Giovani Mario Giampietro, ex segretario provinciale dei Giovani della Lega, che oggi era presente alla conferenza stampa. Tra le new entry pronte a giocarsi la partita per un seggio in consiglio regionale Bruno Longo, destra sociale storica, attuale componente di Forza Italia. In corsa, ovviamente, ci sarà anche il pluriconsigliere regionale uscente, Giannicola De Leonardis.