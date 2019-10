Buck, il festival che a Foggia esalta la lettura e mobilita migliaia di ragazzi: "È la festa della bellezza"

Il Festival Buck cresce sempre più, ormai diventato uno degli eventi di punta tra le proposte culturali della Capitanata. "La richiesta di partecipazione è talmente forte che probabilmente, per la decima edizione, dovremo investire maggiori risorse per potenziarla ulteriormente", ha dichiarato Aldo Ligustro, presidente della Fondazione Monti Uniti, organizzatrice dell'evento.

Un festival che ha ormai abbattuto i confini provinciali, tanto che per la sua decima edizione, è prevista una conferenza stampa di presentazione alla Fiera del Levante, e che è presente anche sulle pagine della rivista "Andersen" (la più autorevole nel settore della letteratura per l'infanzia, ndr) tra gli eventi più importanti dell'autunno, insieme al "Buchmesse" di Francoforte, il Bookpride e Festival della Scienza di Genova.

È la "festa della bellezza" - come ha dichiarato la direttrice artistica Milena Tancredi - declinata in tanti modi, attraverso spettacoli, laboratori, letture e incontri con i più autorevoli rappresentanti del settore: "Un festival che è atteso sempre di più da questo territorio, ma non solo perché abbiamo tanti altri visitatori che vengono dalla Puglia e da tutta Italia".

