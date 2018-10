'In viaggio con Ulisse': tutti alla scuola Foscolo, sabato a mezzanotte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Terza edizione sabato 27 ottobre presso l’Istituto Comprensivo “Foscolo – Gabelli” per l’evento “Aspettando la mezzanotte. In viaggio con Ulisse”, con la partecipazione straordinaria di Pino Casolaro e dei musicisti Matteo Fioretti e Alessandra Facchiano. L’attore e regista Pino Casolaro vestirà i panni di Ulisse, presentando agli alunni e ai genitori l’eroe multiforme che ancora oggi evoca nell’essere umano la voglia di conoscenza e di avventura nell’esperienza del viaggio. Alla serata prenderanno parte anche i musicisti Matteo Fioretti e Alessandra Facchiano che si esibiranno in musiche e canti tipici delle atmosfere e dei ritmi del Mediterraneo, scenario dell’avventuroso viaggio dell’eroe greco. “L'iniziativa mira a promuovere il piacere di leggere e di divertirsi stimolando la fantasia la curiosità – spiega la dirigente Fulvia Ruggiero - Lo scopo è quello di creare un'esperienza emotivamente significativa, per incrementare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità scolastica”. Gli studenti potranno lasciarsi affascinare da Ulisse per intraprendere il loro viaggio nella conoscenza e sperimentare, attraverso attività laboratoriali, la scrittura creativa, realizzazioni artistiche, creazione di manufatti e scenografie, coreografie e drammatizzazioni, all'interno dei laboratori: “Remate, rimate, cantate”, “L'occhio del Ciclope”, “Scilla e Cariddi”, “Passo a due”, “Ulisse in puzzle”, “L'outfit rock della Maga Circe”, “Mitologiche Sirene”, “Tutti in scena” e “Scene e Costumi”. Appuntamento sabato presso l’Auditorium della scuola “Foscolo”, sabato alle ore 19.30.