Webbin Volley Club Manfredonia, sfuma l’accesso alla Final Four di Coppa Puglia

La Webbin Volley Club Manfredonia esce di scena nei quarti di finale della Coppa Puglia di Serie D. Qualificati come terzi del girone A in virtù dello scontro diretto perso in campionato contro la Doni Bomboniere Terlizzi, con la quale condividono la seconda piazza in classifica, i ragazzi di coach Angelo Rinaldi sono costretti ad affrontare in trasferta la partita di coppa a eliminazione diretta contro i giallorossi della Falchi Ugento Beach, compagine seconda nel girone B della stessa categoria. E al PalaOzan i sipontini perdono l’incontro in quattro set, con i seguenti parziali: 25-15/23-25/25-17/25-23. Peccato soprattutto per la quarta frazione, decisa al fotofinish, che in caso di esito diverso avrebbe portato le due formazioni a giocarsi al tiebreak l’accesso alla Final Four. In un turno di coppa nel quale l’elemento determinante è il fattore campo, oltre alla Falchi Ugento Beach le altre squadre che si giocheranno il trofeo ad aprile sono la BCC New Mater Castellana Grotte, la Doni Bomboniere Terlizzi e la Showy Boys Galatina. Per la compagine del presidente Luigi la Torre però non c’è tempo per i rimpianti. Sabato 8 febbraio alle 18.00 torna il campionato con la prima giornata di ritorno. Al PalaDante ci sarà la Fincons Group Bari, squadra ultima in classifica e già battuta in tre set a domicilio lo scorso novembre. Risultati quarti di finale di Coppa Puglia di Serie D: BCC New Mater Castellana Grotte-SIS Esseti Nardò 3-0 Doni Bomboniere Terlizzi-Alezio Caseificio Timan 3-0 Showy Boys Galatina-Volley Cassano 3-1 Falchi Ugento Beach-Webbin Volley Club Manfredonia 3-1 (25-15/23-25/25-17/25-23)