Volley, le ragazze della Virtus San Severo trionfano nel campionato provinciale

Terzo titolo per la Virtus Volley San Severo, questa volta tocca alle ragazze conquistare il titolo provinciale di categoria, al termine di una stagione combattuta ma che ha visto le Virtussine in testa dall’inizio alla fine del campionato. Grazie alla grinta, al coraggio e alla determinazione di queste ragazze, guidate dal coach Domenico Masselli, la società presieduta da Nicola Tartaglione porta la città di San Severo alla ribalta dello sport che conta. Prima del meritato riposo e prima di programmare la prossima stagione è tempo di festeggiamenti, per le protagoniste di questo trionfo: Monica Muscettola capitano, Debora Giammarino, Elvira Neri, Simona Petrucci, Alessia Colucci, Michela Liuzzi, Bianca Fracchiolla, Anna Dabrowska, Federica Biscotti, Eliana Santamaria, Lorena Mancini, Valentina Gagliardi e Sara Schiavone.

Ma la Virtus Volley San Severo è anche Volley maschile, dopo due stagioni esaltanti, che hanno permesso alla società di conquistare tutti i titoli in palio nei campionati provinciali AICS (maschile, femminile e misto) questa che sta per concludersi è una stagione da archiviare in fretta a causa delle continue assenze dei titolari. Di sicuro i ragazzi sapranno riprendersi per portare la società sul gradino più alto del podio. Un grazie da parte della società va agli atleti: Cosimo Nocera capitano, Alessandro dell'Aquila, Vincenzo De Nicola, Antonio Stornelli, Matteo Pistillo, Michele Tartaglione, Vittorio Nardella, Samuele Farina, Domenico Masselli, Pietro Cipriani, Luigi Pio Cavaliere, Andrea Tarantino, Michele Cipriano, Paolo Di Rodi, Mario Franchelli, Gianluca Mitolo, Giuseppe Coco, e ai componendi dello staff tecnico Vincenzo Guida e Massimo Tonti e il prof. Raffaele Sernia.