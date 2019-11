Calcio, sui campi di Serie D la campagna contro la violenza sulle donne #unrossoallaviolenza

Anche il mondo calcio aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

In vista della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che cade il prossimo lunedì 25 novembre, il Dipartimento Interregionale rinnoverà per il terzo anno consecutivo il proprio impegno, attraverso la campagna di sensibilizzazione nazionale #unrossoallaviolenza.

In base a ciò, sabato 24 e domenica 25 in tutti i campi di Serie D, i calciatori scenderanno in campo con un segno rosso dipinto sul viso, a dimostrazione che la testimonianza degli uomini può essere un efficace veicolo di sensibilizzazione.