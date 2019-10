Il campo sportivo di Vieste si rifà il look: terminati i lavori di riqualificazione dell'impianto

Nuovo look per il campo sportivo “Riccardo Spina” di Vieste. Finalmente sono terminati i lavori di riqualificazione dell’impianto, e dopo il turno di coppa Italia, l’Atletico Vieste tornerà a giocare davanti al pubblico amico, anche in campionato.

Domenica 6 ottobre alle 15,30, prima della gara con il Barletta, ci sarà una sorta di ideale inaugurazione del rinnovato campo sportivo, alla presenza del sindaco, Giuseppe Nobiletti, dell’assessore allo Sport, Dario Carlino e dei dirigenti del club garganico.

“Finalmente Vieste si è dotata di un campo che ci consentirà di ospitare al meglio le squadre ospiti – commenta l’assessore Carlino – che ha seguito da vicino i lavori. La novità più importante è che finalmente, grazie all’allargamento del campo, il Riccardo Spina è omologato per le partite di serie D. In futuro ci saranno altri interventi, vogliamo fare del nostro stadio un vero e proprio gioiello nell’ambito dell’impiantistica sportiva regionale”. Costo complessivo, 450 mila euro, per il rifacimento del manto erboso, la sostituzione delle porte e le sedute delle panchine, l’allargamento del campo di circa 1,5 metri per lato. Altri lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono previsti successivamente.