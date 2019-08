Il Coni accoglie i ricorsi dell'Audace Cerignola, Metta pretende la serie C: "Questa volta non ci saranno scappatoie"

"Oggi Cerignola ha vinto tre ricorsi contro tre decisioni contrarie al diritto e al rispetto per l'Audace Cerignola e per la città adottate da Figc e Lega Pro", dichiara Metta. "Le decisioni del Coni vanno istituzionalmente rispettate, per cui l'Audace Cerignola deve far parte dell'organico del prossimo campionato di Serie C. Questa volta - avvisa - non ci saranno scappatoie" | IL VIDEO