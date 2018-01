Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un bel Foggia, ridisegnato negli uomini, non è bastato per avere la meglio del Pescara di Zeman. Anzi, i biancoazzurri hanno portato a casa l'intera posta in palio con un contropiede letale finalizzato da Mancuso. Pali e traverse hanno strozzato la gioia dei rossoneri di Stroppa.