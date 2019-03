VIDEO | Il Foggia si prepara per Brescia: porte aperte allo Zac, poca gente ma in 900 sono pronti per il Rigamonti

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E' ripresa questo pomeriggio la preparazione del Foggia di Grassadonia in vista della trasferta di sabato alle 18 in casa della capolista Brescia. Agnelli e compagni si sono ritrovati allo Zaccheria per il primo allenamento della settimana, che nell’occasione ha visto il settore di Tribuna Est aperto ai tifosi. Pochi i supporter e simpatizzanti presenti sugli spalti, probabilmente impegnati ad accaparrarsi uno dei 900 tagliandi del settore ospiti in vendita già a partire dalle 10 di questa mattina

Domani, martedì 26 marzo, doppia seduta, la prima sempre allo Zaccheria, la seconda, pomeridiana, sul campo sportivo dell’Aeroporto Militare di Amendola. Sempre Amendola sarà la sede degli allenamenti, pomeridiani, nei giorni di Mercoledì 27 e Giovedì 28 marzo. Venerdì 29 marzo, infine, rifinitura allo Zaccheria prima della partenza per Brescia.

Prosegue nel frattempo la prevendita per la trasferta del Mario Rigamonti, al prezzo di 14 euro. I tagliandi sono disponibili presso i punti vendita del circuito LISTICKETS indicati sul sito www.listicket.com o acquistabili online.

Per i residenti nella Provincia di Foggia, la vendita dei tagliandi (che terminerà alle 19 del giorno antecedente alla gara) è riservata esclusivamente per il Settore “Ospiti” e solo se in possesso di tessera di fidelizzazione del Foggia Calcio.