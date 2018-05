Vittoria di rigore... e di punizione. La perla di Stulac annulla quella di Mazzeo: il Venezia festeggia allo scadere

Perla risponde a perla. Gol allo scadere risponde a gol allo scadere. Festeggia il Venezia, stavolta, dopo che per la seconda volta i rossoneri stavano per fare lo scherzetto, pareggiando in pieno recupero. Stavolta è andata bene a Inzaghi, che ringrazia il suo gioiellino e tiene in piedi la speranza di conquistare addirittura la promozione diretta. Per la conquista aritmetica dei playoff sarebbe bastato il pareggio.

Un pareggio meritato per il Foggia, dopo due legni, un prodigio di Audero, e un terzo palo 'annullato' dal tap in vincente di Mazzeo. Un Foggia costantemente proiettato in avanti nella ripresa, aggressivo e propositivo. Non è bastato, tuttavia, a portare a casa un risultato che sarebbe stato meritato. E magari anche importante in ottica classifica, per via del k.o. del Perugia in quel di Bari.

Seguono aggiornamenti