Vela, soft e renovatio trionfano alla 'Regata dei parchi'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Soft” e “Renovatio” trionfano alla quarta edizione della 'Regata dei Parchi', organizzata dalla sezione di Vieste della Lega Navale Italiana. La competizione velica, che unisce la città garganica di Vieste con quella croata di Lastovo, è anche il primo dei sei appuntamenti che caratterizzeranno la seconda edizione del 'Grande Slam del Gargano'.

La grande attesa è stata soddisfatta dalla partecipazione di ben 31 imbarcazioni, giunte da tutta la Puglia e anche dalle regioni limitrofe, ed in grado di regale un colpo d'occhio unico alla partenza del primo giugno nelle acque antistanti il porto di Vieste. Per il quarto anno consecutivo, la regata ha legato il Parco Nazionale del Gargano e quello dell'Isola di Lastovo, una meravigliosa oasi nel mar Adriatico, così vicina non solo da un pungo di vista geografico ma anche paesaggistico, vista la sua somiglianza al promontorio del Gargano.

"L'evento – commenta il presidente della Lni di Vieste, Enrico Di Febo – si è confermato il nostro fiore all'occhiello. Questo ci rende orgogliosi perché ci permette di promuovere la nostra terra all'insegna dello scambio culturale e sportivo, con gli amici croati". Sulla stessa lunghezza d'onda anche le parole del presidente del comitato organizzatore, Fancesco Aliota: “Felice per il successo dei questa edizione - afferma – e su queste solide basi si è già pronti a lavorare al prossimo anno, che avrà una serie di novità per continuare nella crescita di una regata, sempre più punto di riferimento per quanti amano andare per mare a vela”. Passando alla cronaca sportivo, la classe “Gran Crociera” ha visto la vittoria di “Soft” (Circolo della Vela di Giovinazzo), davanti a “Gibbillero” (Cus Bari) e “Yemanja” (Lni Manfredonia). Nella classe “Crociera Regata”, invece, il primo posto è andato a “Renovatio”, d'avanti a “Indigo” e “Black Coconuts”, tutte imbarcazioni appartenenti alla Lega Navale di Manfredonia. La classifica “Overall”, che assegnava il Trofeo Gargano Mare, ha dato la vittoria a “Soft” (Cv Giovinazzo), con “Gibillero (Cus Bari) al secondo posto e “Renovatio” (Lni Manfredonia) al terzo.