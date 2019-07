C'è un Foggia che vince ancora, sono le vecchie glorie rossonere. De Giovanni: "Così riviviamo insieme i bei momenti"

Calcio spettacolo ieri pomeriggio al Tonino Parisi di San Marco in Lamis dove le vecchie glorie del Foggia si sono imposti al trofeo delle stelle rossonere. Pirazzini e De Giovanni out, assente giustificato Nevio Scala, ci hanno pensato Del Neri, Memo, Bruschini, Nicoli, Bozzi, Sali, Enzo, Liguori, Grilli, Ripa, Balestri, Valente, Cimenti, Ottoni, Trentini, Gambino, Turella e Salvori a far brillare i colori rossoneri.