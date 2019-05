Retrocessione Palermo: nulla di fatto, le sorti dei rosanero (e del Foggia) si sapranno il 29 maggio

Per sapere se il Foggia Calcio disputerà o meno i playout, bisognerà attendere ancora qualche giorno. L'udienza in Corte Federale d'Appello sulle sorti del Palermo si è chiusa senza dibattimento ed è stata rinviata al 29 maggio.

Come riporta PalermoToday.it, il presidente Sergio Santoro avrebbe comunicato la propria astensione a causa di un articolo pubblicato oggi da La Repubblica, in cui si metteva in dubbio la sua correttezza e la sua serenità di giudizio.

Si legge sul quotidiano d'informazione on line di Palermo e provincia che la Procura federale "aveva intenzione di confermare le proprie accuse di irregolarità gestionali, mentre i rosa hanno integrato la propria memoria difensiva eccependo le motivazioni pubblicate dalla Cassazione, con i giudici della Suprema corte che ritengono non fittizia l’operazione Mepal-Alyssa".

Soltanto poche ora fa il Tar del Lazio aveva sospeso la delibera del 13 maggio scorso, nella quale il Consiglio Direttivo della Lega B aveva annullato i playout.