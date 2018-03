Con due ori e due bronzi, l'Asd 'Leone' vola ai prossimi campionati italiani juniores di karate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Domenica 4 marzo il Palazzetto dello sport di Noicattaro (BA) ha ospitato la seconda tappa del “Trofeo Puglia” e la fase regionale di qualificazione ai Campionati Italiani Juniores. Gli allievi del Maestro di Karate V dan Cosimo Leone, presidente della Asd “LEONE”, sono stati premiati in entrambe le competizioni. Protagonisti della prima per la categoria Esordienti, Aurora Scopece atleta ancora agli esordi agonistici che nella 42 kg si è aggiudicata il primo posto. Nella stessa gara, trionfa Giuseppe Leone che, vincendo tutti e quattro i combattimenti disputati ancor prima dello scadere del tempo e senza subire nemmeno un punto, è così salito meritatamente sul gradino più alto del podio. La qualificazione ai Campionati Italiani Juniores dei prossimi 17 e 18 marzo a Ostia Lido (ROMA) è andata a Desiree Eronia, la più giovane e talentuosa nella sua categoria (59 kg) che ha vinto una splendida medaglia di bronzo. Bellissima anche la prestazione di Chiara Mele (Juniores +66 kg), anche lei vincitrice del bronzo al termine di match disputati contro atlete più grandi di lei, un risultato positivo che però non è sufficiente all’accesso ai Campionati Italiani fermo ai primi due posti della classifica. Peccato, infine, per Daniele De Gelidi, sfortunato ma soddisfatto della performance sul tatami barese.