Karate: i successi targati Asd 'Leone' al trofeo Marcello Canonico

Si è svolta domenica ad Isernia la XIV edizione del trofeo 'Marcello Canonico'. La gara ha visto sul tatami del Palafraraccio oltre 300 atleti provenienti da 8 regioni italiane. Splendida le performance degli atleti della Asd 'Leone'. Desiree Eronia e Chiara Mele si sono cimentate in una doppia gara, la prima nella categoria rispondente all’età delle due karateke foggiane(14-15 anni), l’altra comprendente atlete più grandi (16-17 anni).

Desiree Eronia ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria Cadetti 48kg e quella d’argento, al cospetto di avversarie con più esperienza, nella Juniores 53kg. Doppio bronzo intascato da Chiara Mele nella categoria Cadetti +54kg e nella +59kg in cui ha affrontato partecipanti più grandi.

Ottima anche la prestazione di Giuseppe Leone arrivato quinto, un risultato che sta molto stretto al promettente atleta che avrebbe meritato la vittoria nella finale per il terzo e quinto posto. Ma gli impegni del Team LEONE non finiscono qui: fervono i preparativi, infatti, per la partecipazione alla qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti di Ostia Lido (RM) il prossimo 22 aprile a Bari.

Un sentito ringraziamento da parte del Maestro Cosimo Leone all’organizzatore, il Maestro e Arbitro Nazionale Giuseppe Di Lemme, il quale ha tenuto particolarmente a premiare, oltre gli atleti, anche tutte le Società, i Tecnici e gli Arbitri al termine di un evento curato nei minimi particolari e svoltosi in tempi relativamente ristretti, dalle 9,30 alle 18,30, rispetto a competizioni simili che, di consuetudine, si prolungano fino a tarda sera.