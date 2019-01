Un successo il trofeo Kensho Città di Vieste

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

In una domenica di sole, come solo il Gargano a dicembre può regalare, si è svolto a Vieste il “Trofeo Kensho” di kata, organizzato dall’associazione Kensho Vieste in collaborazione con il Comitato Regionale Fikta di Puglia e Basilicata, con il patrocinio del comune di Vieste e del comitato Provinciale AICS.

La manifestazione, che ha visto il suo svolgimento il 23 dicembre scorso, aperta alle società Fikta (Federazione Italiana Karate Tradizionale e discipline Affini) e a tutte le organizzazioni ed enti di promozione sportiva Coni ha ospitato sul tatami pugliese circa 60 atleti in gara in rappresentanza delle società sportive: Fudoshin Rionero in Vulture (PZ) del maestro Giuseppe Ferrara; Japan Karate Club di Altamura (BA) del maestro Giuseppe Giaconelli; Nenryukan di Vico del Gargano (FG) del maestro Orazio del Viscio; Kensho Vieste (FG) diretta dal maestro Angelo Torre, coadiuvato dagli assistenti istruttori Michele Trimigno e Paolo Rinaldi.

La gara si è aperta alle 9.30 con il raduno CSAK (Centro Studi Agonisti karate) della Puglia/Basilicata diretto dal maestro Angelo Torre, cintura nera 7° dan con gli atleti agonisti che hanno avuto modo di allenarsi sulle tecniche di attacco e difesa in combinazione semplice e in successione con l’uso anche delle spazzate. Attenzione particolare è stata data all’uso della caviglia durante le rotazioni e sono stati eseguite esercitazioni particolari proprio per studiare le varie situazioni e lo studio del kata Bassai Dai ha completato la seduta di allenamento. In contemporanea si è svolto lo stage aperto a tutti i partecipanti alla gara che divisi in vari gruppi secondo il grado di cintura, sono stati seguiti dai tecnici delle varie società: ogni tecnico ha avuto modo di portare la propria esperienza e metterla al servizio dei giovani partecipanti.

Alle 11 hanno avuto inizio le gare con gli atleti disposti su due tatami che hanno lavorato a ritmo serrato, coordinati dai maestri Torre e Potere. Due le prove di kata sia per l’individuale che per le squadre. Il sistema adottato è stato a punteggio. Alla fine sono emersi i migliori con una menzione particolare agli atleti della Nenryukan Di Vico del Gargano che hanno ben impressionato: Nicola Baldassarre che ha condotto un’ottima gara conquistando la medaglia d’oro nelle cinture nere adulti – classi miste e Biagio Vitale, primo nel kata giovani – classi miste.

Menzione speciale per Lucia Coppolecchia (seconda classificata kata Giovani – classi miste) della Kensho Vieste e per Lucia Moramarco (seconda nelle cinture adulti- classi miste) del Japan karate Club di Altamura. Nei bambini ottime le prestazioni di Francesca Tomaiuolo e Clara Totaro del Nenryukan Vico, di Annamaria Ciuca e Sara Ruggieri del Kensho Vieste. Il caloroso pubblico presente ha salutato con un applauso l’ottima organizzazione curata da Nicola Coppolecchia, presidente Kensho e Vincenzo Iannoli, vice presidente con il determinante apporto dei consiglieri Gianmichele Dies e Paolo Lorusso.

La manifestazione alla quale ha preso parte anche il presidente del comitato regionale Fikta Puglia/Basilicata maestro Angelo Potere di Taranto, il quale ha svolto funzioni di arbitro centrale durante tutta la manifestazione, ha visto anche la partecipazione dei presidenti di Giuria Tina Caroppo da Taranto e Patrizia Cavallaro che, insieme al maestro e arbitro Carmine Galluzzi sono intervenuti da Bellizzi (in provincia di Salerno) per dare supporto all’organizzazione pugliese in pieno spirito di collaborazione e fraternità. Le premiazioni sono state coordinate dal presidente dell’ente di promozione sportiva del M.I.V.A.S.S. Nino Baldassarre con il supporto di Nicla Gentile e del fotografo ufficiale della manifestazione Pietro Riccardi. Un buffet a base di panettone e spumante ha allietato sia i genitori che i piccoli e grandi atleti. Un ringraziamento particolare va agli sponsor: Ipervacanze, Forte Hotel, Ecologica Bodinizzo, Sammontana Gelati, Plasticart, D’aprile Edilizia, Brillo Parlante.

Una menzione per la collaborazione va anche al Comando Polizia Locale di Vieste, al Motoclub Gargano Vieste, alla Protezione Civile Pegaso e al Gruppo Donatori di Sangue Fratres.

Questi i risultati del TROFEO KENSHO VIESTE 23/12/2018 Fascia A (2011/10)Bianche/Gialle/Arancio POULE A 1° De Luca Davide Kensho Vieste 2° Ciuca Giorgio Kensho Vieste 3° Corleone Andrea Nenryunkan Vico del Gargano Fascia A(2011/2010) Bianche/Gialle/Arancio POULE B 1° Florio Andrea Nenryunkan Vico del Gargano 2° Virgilio Angela Nenryunkan Vico del Gargano 3° Mastromatteo Francesco Kensho Vieste Fascia B (2009/ 08)Bianche/Gialle/Arancio 1° Tomaiuolo Francesca Nenryunkan Vico del Gargano 2° Coppolecchia Rosa Kensho Vieste 3° Bracco Rhafael Kensho Vieste Fascia B1 ( 2009/08) Verde/Blu 1° Monaco Carmen Nenryunkan Vico del Gargano 2° Florio Sara Nenryunkan Vico del Gargano 3° Apruzzese Teresa Nenryunkan Vico del Gargano Fascia C (2007/06) Bianche/Gialle/Arancio 1° Tomaiuolo Giuseppe Nenryunkan Vico del Gargano 2° Totaro Lucia Nenryunkan Vico del Gargano 3° Virgilio Michela Pia Nenryunkan Vico del Gargano Fascia C1 (2007/06 ) Verde/Blu 1° Ruggeri Sara Kensho Vieste 2° Esposto Vittorio Kensho Vieste 3° Falconero Michele Kensho Vieste Fascia D (2005/04) Bianche/Gialle/Arancio 1° Ciuca Anna Maria Kensho Vieste 2° Sabato Letizia Fudoshin Rionero in Vulture 3° Scardicchio Riccardo Nenryunkan Vico del Gargano Fascia D2 (2005/2004) Marrone/Nera 1° Totaro Clara Nenryunkan Vico del Gargano 2° Trombetta Aurora Nenryunkan Vico del Gargano 3° Quagliano Joseph Kensho Vieste Fascia E (200/01/02/03 ) Bianche/Gialle/Aran. 1° Grieco Milena Fudoshin Rionero in Vulture (PZ) Fascia E2 (200/01/02/03) Marrone/Nera 1° Vitale Biagio Nenryunkan Vico del Gargano 2° Coppolecchia Lucia Kensho Vieste 3° Clemente Caterina Japan Karate Club Altamura (BA) Fascia F2 (36/50 anni) Marrone/Nera 1° Baldassarre Nicola Nenryunkan Vico del Garargano 2° Moramarco Lucia Japan arate Club Altamura (BA) 3° Frassino Gianfranco Fudoshin Rionero in Vulture (PZ) KATA A SQUADRE Gruppo A ( 7/10 anni) Bianche/Gialle/Arancio 1° Florio.A/Virgilio.C/Virgilio.A Nenryunkan Vico del Gargano 2° Ciuca.G/De Luca.D/Ciuca.A Kensho Vieste 3° Corleone/Preziosi/Di Noia Nenryunkan Vico del Gargano Gruppo A1 (7/10 anni) Verde /Blu1° Tomaiuolo G./ScardicchioR/Tomaiuoli Nenryunkan Vico Gar. Gruppo B (7/10 anni) Bianche/Gialle/Arancio 1° Ghetantonio/Cuviello/Sabato Fudoshin Rionero in Vulture (PZ) 2° Bracco/Coppolecchia/Morra Kensho Vieste Gruppo B1 (7/10 anni) Verde /Blu 1° Tomaiuolo.F/Monaco.C/Florio Nenryunkan Vico del Garargano Gruppo C1 (11/14 anni) Marrone/Nere 1° Trombetta/Totaro/Apruzzese Nenryunkan Vico del Garargano 2° Ciuca/Ruggeri/Esposto Kensho Vieste Gruppo D1 (19/35) Bianche/Gialle/Arancio 1° Ciuca.A/Bracco.M/Coppolecchia.R Kensho Vieste Gruppo F1 (19/35) Marrone/Nere 1° Baldassarre/Vitale/Zaffarano Nenryunkan Vico del Gargano

