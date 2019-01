Trofeo delle regioni: tre medaglie per le tre leonesse del karate foggiano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il 6 gennaio si è svolto presso il Palazzetto dello Sport di Carbonara in provincia di Bari, il “Trofeo delle Regioni”, gara valida per la qualificazione ai prossimi campionati italiani a rappresentative regionali e riservata soltanto agli atleti, di classe e di categoria, qualificati fino al 5° posto nei campionati regionali 2018, oppure qualificati di diritto ai campionati italiani sia nella specialità Kata che Kumite.

Le categorie partecipanti sono state due: quella Giovanile, formata da atleti/e Cadetti e Juniors, e la Assoluti, composta dai Seniores. Presenti alle finali i Tecnici del Centro Tecnico Regionale pronti a selezionare gli atleti che parteciperanno ai prossimi campionati italiani di Ostia Lido (RM), fra i quali il Maestro Cosimo Leone allenatore della squadra giovanile femminile di Kumite, nonché preparatore delle tre atlete della Asd LEONE tutte andate a medaglia.

Nella categoria Giovanile 53 kg, grazie ad una fantastica gara dominata dal primo all’ultimo incontro, ha vinto la medaglia d’oro Desiree Eronia. Bellissima la finale di cui è stata protagonista Eleonora Pepe, Seniores 61 kg, che ha sfiorato il gradito più alto di pochissimo conquistando una splendida medaglia d’argento.

Ottima anche la performance di Chiara Mele in una categoria, la +68 kg, composta da validissime atlete, nella quale è riuscita con tanta grinta e determinazione ad aggiudicarsi una meritatissima medaglia di bronzo, sebbene non le consentirà la qualificazione concessa esclusivamente agli atleti che hanno disputato le finali.

Un appuntamento sportivo che ha concluso le vacanze invernali non concedendo tregua agli allenamenti del Team del Maestro Leone ampiamente ricompensato, però, dalla gioia delle due karateke selezionate per i campionati italiani a rappresentative regionali del 19 e 20 gennaio prossimi, Desiree Eronia ed Eleonora Pepe, che ad Ostia Lido saranno ambasciatrici non solo dell’intera Capitanata ma anche della Regione Puglia.