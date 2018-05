Trofeo Coni: alle qualificazioni per la fase nazionale l’asd 'Leone' conquista due medaglie d’oro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si è tenuta domenica, nella splendida cornice del PalaPoli di Molfetta (BA), la gara di Kumite individuale denominata “Trofeo CONI Puglia”. All’evento, valevole per la qualificazione ai Campionati Nazionali che si terranno a settembre a Riccione (RN), hanno partecipato soltanto gli atleti appartenenti alla categoria Esordienti nati negli anni 2005 e 2006. Strepitosa la performance dei due karateki guidati dal Maestro di Karate Cosimo Leone. Nella 45kg maschile, categoria purtroppo non ricompresa ai fini della qualificazione, vince la medaglia d’oro, dopo tre incontri nei quali non ha subito alcun punto e una finale strabiliante, il foggiano Giuseppe Leone.

Rappresenterà invece la Puglia grazie a un altro magnifico oro Aurora Scopece, vittoriosa dopo due incontri chiusi senza subire punti, per poi concludere la sua gara alle bandierine vincendo per 3-0. E altri due prestigiosi appuntamenti scandiranno i duri allenamenti estivi degli atleti foggiani della Asd “LEONE”: stiamo parlando dell’Open di Calabria in programma a giugno e dell’Open di Sicilia a luglio.