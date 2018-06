Il Torremaggiore promosso in Seconda Categoria

“È stata una giornata d'altri tempi, quelli in cui il calcio cittadino si affermava e riempiva lo stadio. Complimenti a tutto il movimento rossoblù che, proprio nei giorni dei festeggiamenti di San Sabino, nostro Santo Patrono, ci ha regalato il salto di categoria. Che è un ottimo segnale anche per l'intera Comunità cittadina”. E’ il commento del Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone, nel giorno della promozione in Seconda categoria, all’esito dei play-off, per l’Atletico Torremaggiore.

“Abbiamo ritrovato il calcio negli scorsi mesi e con esso una di quelle passioni mai sopite, nonostante le vicissitudini degli ultimi anni. Tutto questo grazie all’operato di tanti giovani e di molte persone volenterose le quali, fin da subito, hanno abbracciato un progetto che, in breve tempo, è passato dall’essere una semplice idea ad un qualcosa di concreto e reale – prosegue il primo cittadino che evidenzia - Torremaggiore, che da sempre vanta un’ottima tradizione ed una calorosa tifoseria, ma che per troppo tempo ha assistito alle vicende del calcio pugliese da semplice spettatrice, è potuta tornare a stringersi intorno alla sua squadra guidata dall’allenatore-giocatore Emilio Soldano, autentica bandiera del calcio torremaggiorese”.

Monteleone conclude: “Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale, di cuore, i dirigenti e i calciatori per aver centrato alla prima occasione utile l’obiettivo di far tornare il calcio ad essere una bella realtà per la nostra città. L’auspicio è quello di proseguire sul solco tracciato e di vivere tante altre stagioni da protagonisti”.