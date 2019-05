Tiro al volo: Donato Trimigno vince il quarto Trofeo Amici Cacciatori

Si è svolta nella giornata di ieri la gara di tiro al volo "4° trofeo amici cacciatori" sul campo da tiro A.S.D. Principe di Sangro in agro di San Severo, specialità "Percorso caccia".

L'evento è stato organizzato dall'associazione venatoria ambientale Enalcaccia di Manfredonia, diretta dal commissario comunale Alessandro Manzella.

Alle 08.00 circa tutti i partecipanti presenti per il sorteggio dell'assegnazione del posto in pedana, dopodiché la gara ha preso il via.

Con un totale di 24 piattelli centrati su 25, Donato Trimigno si è aggiudicato il primo posto. Il podio è stato completato da Francesco Russo (21 piattelli) Giuseppe Russo (20 piattelli su 25).