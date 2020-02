Tifoso ferito da una pietra, 3mila euro di multa al Foggia e una gara a porte chiuse

Derby col Brindisi senza pubblico. È quanto disposto dal Giudice Sportivo, dopo le schermaglie tra tifoserie nel derby tra Foggia e Cerignola di domenica scorsa. Durante la partita, un sasso lanciato dai sostenitori di casa all'indirizzo dei supporter ospiti ha colpito al capo un tifoso, costretto alle cure degli operatori sanitari e al trasporto in ospedale.

Per questo, il Giudice Sportivo ha comminato al Calcio Foggia 1920 una ammenda di 3mila euro e l'obbligo di giocare una gara a porte chiuse. Provvedimento piuttosto scontato: lo Zaccheria, infatti era stato già squalificato per un turno, pena poi convertita - dopo il ricorso della società rossonera - in diffida.

Non finiscono qui i problemi per il Foggia, che nella trasferta di Taranto dovrà fare a meno del centrocampista (e match winner del derby) Matteo Gerbaudo, e dell'attaccante Francesco Russo, entrambi fermati per un turno dopo aver raggiunto la quinta ammonizione.

Nessun provvedimento, invece, per la società ofantina, malgrado il lancio reciproco di fumogeni tra le due fazioni, e l'esplosione di un grosso petardo nel settore dei tifosi ospiti. L'Audace, però, dovrà rinunciare ad Alessandro Longhi, fermato per due turni dopo essere stato espulso "per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara". Una giornata, invece, per il bomber Rodriguez, esplulso per "intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco". Un turno anche per l'attaccante Marotta, ammonito in regime di diffida.