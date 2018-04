Il Foggia cade e si rialza due volte: Mazzeo nel finale salva i rossoneri

Un Foggia dai due volti, propositivo nel primo tempo, in grossa difficoltà e pasticcione nella ripresa, riesce comunque a uscire dal 'Liberati' di Terni con un punto prezioso che non toglie né dà nulla in termini di classifica per quel che concerne la lotta playoff.

I rossoneri invece hanno raggiunto la fatidica quota dei 50 punti. Con 12 punti sulla quintultima, a sei giornate dalla fine, i rossoneri possono definirsi salvi, aritmetica a parte. E magari possono finalmente guardare a chi sta davanti, come il Bari, prossimo avversario allo Zaccheria, in un derby che oltre alla storica rivalità porterà con sé anche altri contenuti interessanti.

PRIMO TEMPO – Sabato c’è il Bari: Stroppa lo sa e qualcosa la cambia. In difesa riecco Tonucci con Calabresi che slitta a sinistra spingendo in panchina Loiacono. In mezzo torna Agnelli, e turno di riposo per Deli. Infine, il buon quarto d’ora di venerdì convince Stroppa a concedere una chance dal 1’ a Beretta, facendo rifiatare Nicastro.

Un cambio per reparto, la natura del Foggia non viene intaccata. La squadra fa la partita (alla fine del primo tempo il possesso palla sarà 68% a 32% per i satanelli), appoggiandosi, come sempre, sul versante mancino dove Kragl ha il piede, anzi, i piedi caldi, visto che in tre occasioni (anche col destro) mette alla prova la tenuta dei guanti di Sala. Il problema del Foggia, paradossalmente è proprio questo: al di là delle sortite del tedesco, i rossoneri faticano a incidere centralmente, e in generale a portare rifornimenti alle due punte. Mancano le accelerazioni di Deli, assenza che pesa anche perché Agazzi non replica l’ottima prova offerta con l’Ascoli, e Agnelli appare totalmente fuori partita. C’è poi la difesa che soffre a ogni ripartenza della Ternana. De Canio la partita la imposta proprio sulle veloci transizioni, affidandosi alla velocità di Statella, e ai movimenti imprevedibili di Montalto e Carretta. E infatti su due ripartenze orchestrate bene, le ‘fere’ mordono prima, con il palo di Carretta, per poi affondare i denti quando Carretta entra in area, dribbla un Guarna in modalità ‘a farfalle’ e la appoggia per Montalto. E’ il 45’, e la Ternana, un po’ a sorpresa è avanti.

SECONDO TEMPO – Alla prima azione nella quale il Foggia riesce a entrare in area, e far fraseggiare le due punte, arriva il gol. E’ bravo Mazzeo a far sponda di petto, è bravissimo Beretta a sfondare centralmente bucando poi Sala con un colpo da biliardo. A questo punto si assiste a un rimescolamento delle situazioni di gioco. Perché la Ternana alza il baricentro, aggredendo con frequenza i portatori di palla avversari. La lentezza dei satanelli in fase di impostazione agevola l’atteggiamento degli avversari. E infatti il gol di Carretta nasce proprio da una palla persa banalmente sulla trequarti da Agnelli. 1-2, e stavolta le sensazioni non sembrano buone. Anche perché la difesa continua a sembrare uno scolapasta: fioccano gli errori (in particolare da parte di Tonucci) che rendono fertile il terreno per la velocità di Carretta. De Canio richiama Montalto provando a chiuderla con Piovaccari. Stroppa invece mette in campo Deli, poi Nicastro, e infine Floriano, rispolverando il 4-3-3. L’esterno rossonero entra bene in partita, tanto che a 5 minuti dallo scadere pesca l’invito giusto che Mazzeo converte in gol, bellissimo. Finisce 2-2, un pari tanto insperato quanto prezioso.

TERNANA (3-5-1-1) Sala; Valjent, Gasparetto, Signorini; Defendi, Signori (31’st Varone), Paolucci, Tremolada (45’st Ferretti), Statella; Carretta; Montalto (22’st Piovaccari). A disposizione: Plizzari, Bleve, Angiulli, Piovaccari, Finotto, Repossi, Rigione, Zanon, Bordin. All. De Canio

FOGGIA (3-5-2) Guarna; Tonucci, Camporese, Calabresi; Zambelli (37’st Floriano), Agnelli (19’st Deli), Greco, Agazzi, Kragl; Mazzeo, Beretta. A disposizione: Noppert, Figliomeni, Loiacono, Fedato, Martinelli, Nicastro, Deli, Rubin, Floriano, Celli, Ramè, Scaglia. All. Stroppa

Arbitro: Illuzzi di Molfetta

Marcatori: 45’pt Montalto (T), 4’st Beretta (F), 17’st Carretta (T), 40’st Mazzeo (F)

Ammoniti: Carretta (T), Calabresi (F), Camporese (F), Tremolada (T), Tonucci (F)