Gioia El Ouazni, il Foggia batte il Taranto in dieci: allo 'Iacovone' il derby si colora di rossonero

Un gol nel primo quarto d'ora del primo tempo decide il derby dello 'Iacovone' tra Taranto e Foggia. Tre punti che tengono accese le speranze rossonere (malgrado, mentre scriviamo, il Bitonto sia in vantaggio a Gravina, ndr) in un pomeriggio piuttosto acceso e nervoso, come testimoniano i tanti cartellini (compre l'ennesimo rosso in casa Foggia, rimediato stavolta da Di Masi) e le numerose interruzioni.

L'ha decisa uno degli elementi più attesi, quel Bruno El Ouazni giunto a Foggia per irrobustire l'attacco rossonero e portare gol pesanti. Il primo in maglia rossonera è giunto nel momento più delicato della stagione. Un gol da vero attaccante - controllo e girata di destro sul secondo palo - che ha spezzato l'equilibrio al 12' del primo tempo. Al resto ci ha pensata la solidità difensiva del Foggia e una certa inconsistenza dell'attacco del Taranto, che ha chiuso il match tra i fischi dello 'Iacovone'. Un Taranto che ha avuto la sua chance più ghiotta al termine dell'infinito recupero concesso dal direttore di gara nella ripresa: il palo ha ricacciato la conclusione di Oggiano, lasciando inviolata la porta di Fumagalli. Vince il Foggia, che può proseguire la rincorsa.