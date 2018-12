Taekwondo: per il team Smiraglia ben 13 medaglie al Campionato Interregionale Lazio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Tutti medagliati i giovani partecipanti del Team Smiraglia al Campionato Interregionale Lazio che si è svolto la settimana scorsa a Fondi in provincia di Latina. 13 medaglie su 13 atleti partecipanti della società foggiana, un risultato davvero incredibile per questi giovani atleti con un'età compresa tra i 9 e i 17 anni. Ma andiamo con ordine, medaglia d'oro a La Grasta Francesco, Paciello Vincenzo, Grasso Domenico, Giuffreda Giovanni. Medaglia d'argento a Forte Marysol, La Grasta Mattia, Battiante Vito. Medaglia di bronzo Simone Vincenzo, Mele Paolo, Castaldo Fabio, Chinni Francesco, Buononato Davide, Pietradura Valerio. Atleti che si allenano quotidianamente presso la società foggiana affrontando sacrifici per ottenere risultati come quelli di Fondi senza trascurare gli impegni scolastici, e sostenuti dai loro genitori fan accaniti dei loro figli e di questa fantastica disciplina.