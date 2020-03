Taekwondo, il team Smiraglia fa la voce grossa: 10 medagliati su 16 partecipanti

In questo fine settimana si sono svolti i campionati interregionali di taekwondo al Palaflorio di Bari riservato ai cadetti A, junior e senior. Il risultato ottenuto dagli atleti del Centro Taekwondo Foggia diretto dai maestri Ugo e Giuliano Smiraglia è più che soddisfacente: ben 10 medagliati su 16 parteipanti. Ma andiamo per ordine.

Sabato 29 sono saliti sul podio conquistando l'argento Francesco Paciello e Vito Battiante, bronzo per Alessio Eller, Francesco Pio La Grasta, Davide Buononato e Andrea Curci.

Domenica 1° marzo ha visto invece vittoriosi Giovanni Ciuffreda, Domenico Grasso e Francesco Carmine Chinni che hanno conquistato l'oro, mentre Carmine Cappiello ha ottenuto il bronzo.

Per gli altri 6 un meritatissimo applauso perchè non salire sul podio non significa valere meno dell'avversario, ma avere meno esperienza. Prossimo appuntamento il 28-29 marzo sempre a Bari per il prossimo interregionale riservato ai più piccoli. Approfittiamo dell'occasione per dare la notizia del bronzo della nostra Maristella Smiraglia ottenuto all'Helsinborg Open in Svezia lo scorso fine settimana.