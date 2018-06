Foggia calcio: Stroppa al passo d'addio, il Crotone lo aspetta

Giovanni Stroppa e il Foggia, un legame che sembra stia sul punto di sciogliersi. Non c'è ancora nessun annuncio ufficiale, ma le notizie che filtrano sembrano spingere verso la separazione.

Che, va detto, non sarebbe traumatica, anche se dolorosa in parte. Perché a far vacillare quelle che fino a poche settimane fa sembravano delle granitiche certezze, è proprio l'enorme punto interrogativo che aleggia sul futuro del Foggia. Dubbi che, sommati al sensuale corteggiamento del Crotone, che al tecnico rossonero offre un lauto contratto e un progetto che punta al repentino ritorno in serie A, rendono a oggi piuttosto improbabile una permanenza in Capitanata del tecnico di Mulazzano, il quale ha un contratto fino al 2019, che verrebbe risolto consensualmente in caso di addio.

Nulla di ufficiale, le parti, probabilmente, si incontreranno di nuovo entro la fine di questa settimana, magari anche alla presenza di Fedele Sannella, tornato in libertà nella giornata di oggi. Quel che invece sembra quasi certa è la permanenza di Luca Nember. Il diesse, oltre a lavorare sotto traccia su diversi giocatori (ma molto dipenderà anche dal processo sportivo), tiene in caldo anche le alternative per la panchina rossonera. Un nome è già noto da tempo, quello di Davide Nicola, che farebbe il percorso inverso rispetto a Stroppa, avendo allenato il Crotone fino al dicembre 2017. dopo aver conquistato una clamorosa salvezza nella stagione precedente. L'altro nome che stuzzica Nember sarebbe quello di Mauro Zironelli, allenatore del Mestre, squadra che è riuscita a portare dalla D alla C nella stagione 2016/17. Sul 48enne nativo di Thiene, ci sono anche l'Avellino e il Pordenone. Non sono da escludere eventuali mister X.