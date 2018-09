Stefano Scafaro è il nuovo pivot del Basket club città di Cerignola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il Basket Club Città di Cerignola comunica di essersi assicurato, per la stagione 2018/2019, le prestazioni del pivot Stefano Scafaro. Nativo di Napoli, classe ’92, 205 cm di altezza, è l’ennesimo rinforzo di qualità del sodalizio presieduto dal Presidente Franco Metta. Nonostante la giovane età, il centro campano ha già diverse esperienze con le maglie di Venafro (serie B), Vis Reggio Calabria (DNC) e Benevento (BDil). Nell’ultima stagione ha vestito la casacca dell’Atomika Spoleto, compagine di Serie C, dove ha collezionato 8.4 punti di media a partita risultando sempre uno dei migliori nella formazione umbra. “Stefano (Scafaro, ndr) è il tassello che cercavamo, un giocatore con caratteristiche ben precise che ci danno adesso la possibilità di avere molte più soluzioni tecniche e tattiche - dichiara il DS Vincenzo Guadagni -. Con lui, il roster è al completo e il nostro mercato si può ritenere concluso. Adesso bisogna lavorare tanto per essere pronti all’esordio in campionato, il 6 ottobre contro Lucera”. Il forte lungo partenopeo si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni e sarà a disposizione di coach Santoro. L’Ufficio Stampa Alfonso Divito Tel: 3476868682 Mail: alfonsodivito9@gmail.com