VIDEO | Quando il Foggia aveva il suo Cristiano Ronaldo: c’era una volta Stanislao Bozzi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Anche il Foggia aveva il suo Cristiano Ronaldo in versione Allianz Stadium: si chiamava Stanislao Bozzi, un attaccante che da queste parti ha lasciato il segno soprattutto per le sue acrobazie: celebri le sue due marcature in rovesciata contro il Vicenza, ma soprattutto nel novembre dell’81 quando ‘Farfallino’, al Marassi di Genova, firmò la rete – straordinaria - che permise ai rossoneri di battere in trasferta la Sampdoria.

Nel 1979-80 fu protagonista della promozione in B del Foggia, che l’anno successivo si salvò anche grazie ai gol pesanti del suo centravanti. 62 partite e 17 gol con la maglia rossonera, nel suo palmares Bozzi vanta una Coppa Italia con il Torino. Non era Cristiano Ronaldo ma quei due gol hanno segnato un’epoca nel cuore dei tifosi foggiani.