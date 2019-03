“Sport Scuola Disabilità: Ampliamoci”. Il nuovo progetto made in Foggia a sostegno dei ragazzi con disabilità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Sport Scuola Disabilità: Ampliamoci” è il nome scelto per il progetto made in Foggia che ha vinto il bando nazionale “Lo Sport per Tutti a Scuola”, indetto dalla giunta nazionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) per l’anno scolastico 2018/19. Il progetto - ideato dall’A.S.D. Elpìs in collaborazione con l’istituto comprensivo “Foscolo-Gabelli” e l’I.T.E. “Blaise Pascal” di Foggia che hanno siglato una convenzione con il CIP, con il CUS (Centro Universitario Sportivo) Foggia - sarà presentato in conferenza stampa a Foggia martedì 26 marzo alle ore 17:00 nell'auditorium dell’istituto “Foscolo-Gabelli”. Alla conferenza stampa interverranno Giuseppe Pinto, presidente CIP Puglia; Maria Aida Episcopo, dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Foggia; Floriana De Vivo, fondatrice dell’A.S.D. Elpìs, delegato regionale Fisdir Puglia e vicepresidente Cip Puglia; Fulvia Ruggiero, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Foscolo-Gabelli”; Giuliarosa Trimboli, dirigente scolastica dell’I.T.E. “Blaise Pascal” di Foggia; Domenico Di Molfetta, coordinatore provinciale educazione fisica; Christian Danza, ufficio stampa del Cus Foggia.

Durante la conferenza saranno illustrate le finalità del progetto che mira a promuovere e potenziare il raccordo fra le scuole ed il sistema sportivo sul territorio e ad incentivare la pratica sportiva paralimpica attraverso un percorso che favorisca la piena inclusione e lo sviluppo della personalità tramite l'attività fisica. Il CIP, infatti, ha come missione istituzionale la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità, con particolare riferimento allo sport giovanile paralimpico, tutelato fin dall'età pre-scolare. «Ben 30 ragazzi delle scuole medie e superiori di Foggia, avranno la possibilità di praticare 3 discipline sportive: atletica, danza sportiva e badminton. 15 ore a disciplina per un totale di 45 ore, per avviare i ragazzi ai campionati sportivi studenteschi», spiega Floriana De Vivo che da anni allena Martina Sassani, campionessa del mondo di nuoto sincronizzato affetta da sindrome di Down. «Il progetto parla di inclusione a 360° perché a curare la pagina facebook dedicata saranno i ragazzi con disabilità dell’istituto “Blaise-Pascal” che seguono il corso di informatica, mentre ad occuparsi della parte descrittiva della pagina saranno i ragazzi dell’Istituto “Foscolo-Gabelli”», anticipa Floriana.