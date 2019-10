Foggia-Taranto senza tifosi rossoblu: chiuso il settore ospiti (per ora)

Niente trasferta per i tifosi del Taranto. È quanto comunicato dal Foggia calcio sui propri canali ufficiali.

Da ieri sono, infatti, in vendita i tagliandi per assistere alla partita tra Foggia e Taranto, valida per la sesta giornata di Serie D girone H, in programma domenica 6 ottobre alle ore 15 allo stadio 'Zaccheria'.

La società invita tutti a presentarsi almeno un’ora e mezza prima all’impianto sportivo comunale, al fine di favorire un miglior afflusso, evitando fastidiose file.

Il settore ospiti resterà chiuso e non sarà possibile acquistare biglietti in nessun settore dello Stadio Zaccheria per i residenti nella provincia di Taranto, salvo nuove disposizioni da parte del G.O.S.

I biglietti possono essere acquistati direttamente al Botteghino dello Zaccheria (10:00 - 13:00 e 17:00 - 20:00), presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket di Foggia e provincia e online, sul vivaticket.com.