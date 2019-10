Tortori sul gong fa esplodere lo Zaccheria. Taranto k.o.

Una rete all’ultimo minuto di Tortori decide un derby povero di emozioni, ma non di agonismo. Ha avuto la meglio la squadra di Ninni Corda, espulso nell’intervallo insieme al difensore tarantino Manzo, ma con fiato e corde vocali robuste a sufficienza per farsi sentire anche dalla tribuna.

Il Taranto affonda dopo aver resistito per un tempo intero in inferiorità numerica, gestito senza troppi affanni. Sì, perché malgrado la vittoria anche oggi la manovra rossonera ha destato più di qualche perplessità. Almeno fino al piatto delicato con il quale Tortori ha violato la porta di Sposito. Un gol che proietta i rossoneri in cima alla classifica (mentre scriviamo il Brindisi è sotto di un gol ad Andria, ndr). Per una squadra con difficoltà di gioco e partita un mese dopo rispetto agli avversari, non è affatto male.