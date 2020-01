Cittadino apre, Kourfalidis chiude. Il Foggia torna al successo: Nocerina k.o.

Dopo due pareggi che avevano generato più di un mugugno, il Foggia torna al successo e lo fa tra le mure amiche, sconfiggendo la Nocerina dell'ex Gio Cavallaro. Un 2-0 rotondo che giunge al termine di una prestazione non eccezionale (specialmente nella prima frazione), ma piuttosto solida. Le firme portano il nome di Cittadino, che su penalty firma il suo quinto centro stagionale al 5' del secondo tempo, e di Kourfalidis, che di giustezza fulmina l'estremo difensore avversario al 36'. Il risultato era la cosa che contava di più, in virtù del successo del Sorrento e della quasi acquisita vittoria (mentre scriviamo è in vantaggio 2-0 sul Fasano) della capolista Bitonto.

Non mancano le buone indicazioni, come quella relativa a El Ouazni, entrato a inizio ripresa, che ha mostrato buoni movimenti, oltre alla sponda per Kourfalidis in occasione del secondo gol rossonero. Il Foggia resta in scia del Bitonto, mantenendo invariato il distacco sul Sorrento e riallungando sul Cerignola.