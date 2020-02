Gerbaudo show, derby ancora rossonero. L’Audace cede e perde la testa (due espulsi)

Dopo una settimana carica di polemiche, proseguite anche nel corso della partita (con la contestazione di entrambe le curve a Felleca e Corda), il Foggia ritrova ill successo in una delle gare più attese della stagione, il derby col Cerignola. L'Audace, che con il tecnico Feola non aveva mai perso, si arrende allo 'Zac' dopo una prestazione piuttosto deludente. Un buon Foggia, soprattutto dal punto di vista della grinta e del carattere, con un Gerbaudo assoluto protagonista: due gol e una infinità di giocate di alta qualità. La migliore maniera per ripartire, e per non perdere definitivamente le distanze dal Bitonto, ancora vittorioso.

Seguono aggiornamenti