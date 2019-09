Per il Foggia è un esordio da dimenticare. Il Fasano domina e vince, decide Corvino

Una rete della punta fasanese al 31' della ripresa decide il match valido per la prima giornata di campionato. Rossoneri mai pericolosi, in affanno fisicamente e con evidenti limiti di gioco. Migliore in campo Fumagalli, autore di diversi interventi