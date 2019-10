Anche il derby con il Brindisi è gara a rischio: l'Osservatorio valuta e ferma la vendita di tagliandi ai tifosi foggiani

Anche la trasferta di Brindisi rischia di essere negata ai tifosi del Foggia. Come riporta la Determinazione n. 40 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per l'incontro di calcio in programma domenica 13 ottobre alle ore 15, ogni giudizio è sospeso "al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alla gara.

Contestualmente si dà incarico alla Lega Nazionale Dilettanti di dare comunicazione alla società sportiva organizzatrice dell'evento di non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Foggia".