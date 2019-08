Serie D, Audace Cerignola-Casarano rinviata al 18 settembre

È stata rinviata al 18 settembre la sfida valevole per la prima giornata di Serie D, girone H, tra Audace Cerignola e Casarano, in programma al 'Monterisi'.

Il rinvio, deciso dalla Lega Nazionale Dilettanti, è legato all'udienza presso il Tar del Lazio che avrà luogo il 9 settembre in merito alla richiesta di ripescaggio in serie C formulata dalla società ofantina.