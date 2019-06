Serie B, il Tar del Lazio respinge il ricorso del Venezia: i playout si giocano

È ufficiale, i playout si giocano. Lo ha deciso il Tar del Lazio con il pronunciamento di oggi in merito al ricorso presentato dal Venezia, che chiedeva la sospensione degli spareggi salvezza (in programma il 5 e 9 giugno prossimi).

Come si legge nel decreto "allo stato non si ravvisano le ragioni di estrema gravità e urgenza per la concessione della misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 del c.p.a". Inoltre, si è ritenuto fondamentale l'interesse alla conclusione della stagione "al fine di permettere alle parti resistenti di organizzare le prossime stagioni".

Il Tribunale ha inoltre fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 11 giugno, quando sarà trattato anche il ricorso sui playout del Foggia (quello di sospensiva della delibera del Consiglio Direttivo sull'annullamento dei playout), già accolto dal Tar.

Intanto, mercoledì e domenica il campo decreterà l'ultima sentenza di questa tormentatissima stagione. Curioso il fatto che si conoscerà il nome della quarta retrocessa in C, a una settimana di distanza dalla finale dei playoff, che ha visto prevalere il Verona in finale con il Cittadella.

