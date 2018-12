Il Perugia passeggia, il Foggia si sgretola. Kouan e Vido travolgono i rossoneri. Al 'Curi' finisce 3-0

Una trasferta da dimenticare in fretta. Vince il Perugia, la squadra più in forma, fisica, mentale e tecnica. E’ bastata la prorompenza del 19enne Kouan per affossare una squadra che appare lontana dalla tanto agognata ripresa. Delusione per Padalino che senz’altro sognava un altro ritorno sulla panchina del Foggia. Invece la sua vera prima (a Salerno c’era Di Corcia, ndr) è totalmente da dimenticare, e i “vergognatevi” destinato ai calciatori dai tifosi rossoneri giunti al ‘Curi’, la dicono lunga sulla serataccia dei satanelli. Per Padalino il lavoro da fare è tantissimo, al pari di Nember. La squadra messa in campo oggi dal tecnico rossonero ha evidenziato delle carenze tecniche notevoli alle quali bisognerà porre rimedio a gennaio. E non possono essere le assenze un alibi. Semmai sono servite solo ad accentuare i difetti di una squadra tutt’altro che perfetta.

