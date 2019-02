Beffa padovana: Capello riacciuffa il Foggia allo scadere. All'Euganeo finisce 1-1

Come col Pescara, stavolta in maniera ancora più beffarda. Il Foggia annusa il colpaccio, la sblocca a un passo dall'intervallo, ma poi si fa raggiungere. Stavolta il pari giunge quando i tifosi si stavano già preparando per uscire dallo stadio. Quelli rossoneri (oltre mille, straordinari come sempre) con una vittoria preziosissima, quelli biancoscudati con una disperata delusione. E invece il gol di Capello addolcisce parzialmente il pomeriggio dei veneti, mentre per i satanelli altri due punti si dissolvono come neve al sole. Un pari pesante più di un pugno allo stomaco.

