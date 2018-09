Baseball, il sogno diventa realtà: Fovea Embers è in Serie B

Una grande vittoria, una stupenda cavalcata. La Serie B ora è una realtà in casa Fovea Embers. I ragazzi di Salvatore Strippoli si aggiudicano anche Gara2 (5-4), dopo aver vinto la prima contesa in terra sammarinese, e volano nella categoria superiore.

Gara equilibrata, come ogni finale vorrebbe, che si è decisa all’ultima palla dell’ultimo inning. Sotto di due punti a due tornate di attacchi dalla fine, lo stesso manager Salvatore Strippoli ha trascinato i suoi verso la rimonta. Sul 4-4, infatti, sale sul monte per una doppia eliminazione e poi “marca” il giro decisivo sull’attacco di Massaro. E’ festa grande nella giovane società foggiana che cercherà, da oggi, di ricalcare i fasti di un baseball foggiano che dopo la semifinale scudetto del BC Foggia (sempre con Salvatore Strippoli manager) di qualche anno fa, troppo facilmente era caduto nel baratro per vicissitudini societarie. Ma ora è tempo di festeggiamenti. Foggia, con la Fovea Embers, vola in Serie B.