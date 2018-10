Il Foggia scappa, il Lecce lo riacciuffa. Il derby allo ‘Zac’ finisce in parità e la ‘Sud’ contesta la squadra

“Chi non vuol lottar se ne deve andar”, un coro inequivocabile quello della ‘Sud’, che chiarisce perfettamente il punto di vista sul derby pareggiato con il Lecce. A una parte dello stadio (la ‘Nord’ invece ha applaudito i giocatori) la gara contro i cugini salentini non è piaciuta. Troppo amaro il 2-2 per una squadra che al 6’ della ripresa conduceva per 2-0 e che sembrava padrona della partita e del proprio destino. E invece è bastata una punizione carogna di Mancosu per rispostare la bilancia verso una posizione più equilibrata fino al pari di La Mantia. Un risultato che lascia l’amaro in bocca e che non può non destare qualche preoccupazione in vista dei prossimi due impegni contro Cittadella e Brescia. Perché certi problemi di gioco e nello sviluppo della manovra si sono evidenziati anche oggi.

