Pasquetta indigesta per il Foggia: l’Empoli viola lo ‘Zac’ e vola verso la serie A

Ha vinto la squadra più forte in campo, e forse anche dell’intero campionato. Ma restano le colpe: della squadra, dei singoli e del tecnico Stroppa. Perché il Foggia versione Pasquetta, pur partendo con gli sfavori del pronostico, senza determinati errori, se la sarebbe potuta giocare fino alla fine. Invece si commenta uno 0-3, il secondo stagionale dopo quello con il Parma, che proietta i toscani sempre più verso la serie A, e forse mette in cantina i sogni playoff di un Foggia non ancora all’altezza per poter ambire a traguardi più ambiziosi di una comoda salvezza. E allora, che si pensi solo a quella, alla famigerata quota 50. Ché al resto, almeno ora, non è il caso di destinare troppi pensieri.

Seguono aggiornamenti