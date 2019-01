Fiasco Foggia, fischi allo Zaccheria: il Crotone vince in un quarto d’ora

Non sarà la peggiore gara della stagione (a Cosenza e Livorno fu fatto di peggio), ma sicuramente è stata la peggiore versione del Foggia allo Zaccheria. Un pubblico che ha sfidato il freddo di fine gennaio meritava, forse, uno spettacolo più degno. E non una squadra senza idee, confusa, a tratti svuotata mentalmente. Tutt’altra pasta rispetto alla squadra cazzuta vista al ‘Cabassi’ di Carpi. Vien da chiedersi, a questo punto, se il trionfo della scorsa settimana non sia stato anche agevolato dalle mancanze degli avversari. Alla fine festeggia Stroppa, che per una notte abbandona l’ultima piazza, e ritrova una vittoria che mancava da diverso tempo. Curiosità statistica: il Crotone ha vinto solo 4 gare in stagione, due delle quali contro il Foggia.

