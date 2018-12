Serie B, programma delle prime sei gare di ritorno: il Foggia riparte il 19 gennaio

La Lega B ha comunicato date e orari delle prime sei gare di ritorno. Per il Foggia, dopo la sosta, si torna in campo sabato 19 gennaio alle ore 15 allo stadio ‘Cabassi’ di Carpi. Venerdì 25 gennaio alle 21 rossoneri impegnati in casa con il Crotone di Stroppa, che farà ritorno allo Zaccheria.

Dall’anticipo del venerdì si passa al Monday night di lunedì 4 febbraio, quando i satanelli faranno visita al Palermo. Nel quarto turno di ritorno il Foggia giocherà domenica 10 febbraio, ospitando il Pescara alle ore 15. Stesso orario, ma diverso giorno (sabato 16 febbraio) per la sfida all’Euganeo contro il Padova. Infine, sabato 23 febbraio, sfida interna con il Benevento alle ore 18.