Polemiche, sofferenze e tanto cuore: il Foggia in dieci riprende il Benevento. Allo 'Zac' finisce 1-1

Un punto che vale oro, non tanto per la classifica ma per come è maturato. Perché è arrivato col cuore, il carattere, con tutti quei valori grazie ai quali si può ancora sperare nella salvezza.

Tenere testa al Benevento in inferiorità numerica e con un arbitraggio quanto meno rivedibile, non era affatto semplice. Ancor meno era trovare il pari dopo essere andati addirittura sotto, nell'unica macchia difensiva dopo una partita pressoché perfetta. Poco male. La gara di oggi serva d'esempio e ridia ai calciatori la consapevolezza che non tutto è perduto, purché il carattere messo in campo oggi non venga mai meno, specie nelle prossime due gare contro Ascoli e Cosenza.

Seguono aggiornamenti

