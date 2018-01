E' ufficiale: Foggia-Avellino si gioca a porte chiuse

Mancava l'ufficialità, che è giunta in serata: Foggia-Avellino si giocherà a porte chiuse. Come riporta il sito ufficiale della società rossonera "Il Prefetto della Provincia di Foggia, vista la determina n. 4/2018 del 24 gennaio 2018 con cui l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rilevato che la gara Foggia-Avellino risulta tra quelle connotate da alti profili di rischio, inviando al C.A.S.M.S. la ‘individuazione di misure di rigore’, considerato che il C.A.S.M.S. ha evidenziato le recenti gravi intemperanze poste in essere dalla tifoseria foggiana in occasione dell’incontro Foggia-Pescara del 20 gennaio 2018 e conseguentemente confermando che l’incontro Foggia-Avellino è "connotato da alto indice di rischio di incidenti per il rapporto conflittuale tra le due tifoserie da sempre improntato alla reciproca forte rivalità, ulteriormente elevato dalla suesposta grave condotta della tifoseria foggiana, per le suddette ragioni ordina, per la gara Foggia-Avellino, l’adozione della seguente prescrizione: “disputa della gara in assenza di spettatori”.