E' un tifo da serie A: nelle presenze in trasferta comanda il Foggia

Oltre 24mila tifosi partiti dalla provincia, per seguire il Foggia in trasferta. Numeri impareggiabili che piazzano la squadra rossonera in cima alla classifica delle presenze di tifosi in trasferta, stilata dal sito ufficiale della Lega B.

Sono circa 150mila i tifosi della B che hanno preso macchina, treno, aereo, pullman e magari pure la moto per seguire la propria squadra in questa stagione. Il Foggia ha doppiato, o quasi, le seconde: nel complesso, infatti, sono 24409 i tifosi pugliesi che hanno percorso in lungo e in largo il Paese per accompagnare Agnelli e company. Circa 10mila in più di una provincia confinante, quella di Bari che di tifosi ne ha portati in giro 14031. Sul gradino più basso del podio il Parma, 12026, cinque tifosi in più della Salernitana. E i numeri lieviterebbero ulteriormente se si considerassero anche quei tifosi del Foggia (residenti fuori dai confini della Capitanata) che hanno seguito la squadra in settori diversi.

Superano quota 10mila anche Avellino e Brescia, si avvicinano l’Ascoli seguito da Cremonese, Perugia, Frosinone e Pescara. Le altre rimangono sotto quota 5mila.

Curiosità: è l’Emilia Romagna la meta preferita dai tifosi della Serie B. Infatti lo stadio che ha accolto il maggior numero di ospiti è l’Orogel stadium Manuzzi di Cesena, 14751, seguito dal Tardini di Parma, 14466. Poco più in là, geograficamente, la terza: lo Zini di Cremona, totale 11162.