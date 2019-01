Iemmello buca la porta del Carpi, Noppert chiude quella del Foggia: al 'Cabassi' è successo rossonero

Tre punti di incommensurabile bellezza. Preziosi come pochi. Il Foggia riparte con una vittoria, e lo fa al 'Cabassi', nello stadio in cui lo scorso anno conquistò il primo successo in serie B.

Il bis ha sicuramente dei connotati diversi, che forse rende questa vittoria ancora più bella. Specie considerando quanto accaduto al 38' della ripresa, quando Iemmello segna il 2-0, un minuto dopo che Noppert aveva respinto un rigore a Vitale. Il calcio è un gioco tanto bello quanto strano.

Seguono aggiornamenti

