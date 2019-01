Il Consiglio Federale dà ragione alla Lega: la serie B passa a 20 squadre

Novità in serie B, dopo il Consiglio Federale della Figc tenutosi nella giornata di oggi. E’ stato infatti deciso il format della Serie B, che a partire dalla prossima stagione passerà a 20 squadre. Accolte, dunque, le istanze della Lega B che aveva propugnato proprio questo format, con la rinuncia a quello precedente di 22 squadre, e un adeguamento a quello della serie A.

Una decisione che arriva dopo mesi turbolenti, e un’estate infuocata, tra mancate iscrizioni, fallimenti, richieste di ripescaggio e riammissione, ricorsi e controricorsi agli organi di giustizia sportiva e ordinaria, al termine dei quali la Lega B aveva ottenuto il diritto a far partire il campionato con l’inusuale format a 19 squadre e il contestuale blocco dei ripescaggi.

Cosa cambia? Considerando l’attuale format a 19 squadre, è stata approvata una norma che prevede, per la sola stagione 2018/19 (attualmente in corso) 5 promozioni dalla Serie C, in luogo delle tradizionali 4 (le 3 vincitrici dei tre gironi più la vincente dei playoff). Restano invariate le retrocessioni dalla B (3 più la perdente dei playout che vedrà impegnate quartultima e quintultima) alla C, e le promozioni dalla B alla A.

“Siamo soddisfatti, sono state accolte le nostre istanze e le esigenze che avevamo formulato di una riforma che riguarda il format dei campionati. Oggi è stato fatto un passo gigantesco”, ha dichiarato il presidente della Lega B, Mauro Balata, al termine del consiglio FIGC. “Saranno cinque promozioni dalla Lega Pro – aggiunge – e abbiamo ottenuto che se ci saranno posti vacanti andranno solamente a società di Serie B per scorrimento di classifica. È stato deciso anche il blocco dei ripescaggi, una delle richieste che avevamo avanzato”, ha concluso.

Insomma, non una bella notizia per il Foggia e chi sperava che il posto in più potesse venire dall’annullamento dei playout. Per salvarsi ed evitare i playout il Foggia dovrà posizionarsi davanti a cinque squadre.

